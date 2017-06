Após “Brexit” e “Sampadeus”, goianos pedem a criação da República de Goiás

Movimento separatista criado no Estado ainda tem pouca repercussão no Facebook, mas já atrai adeptos

A saída do Reino Unido da União Europeia na última semana tem causado não só grandes repercussões econômicas e políticas, mas acabou por incentivar, também, o fortalecimento de grupos separatistas em todo o mundo. Inclusive, no Brasil.

Desde o plebiscito histórico, surgiram movimentos aos moldes do “Brexit” (“British exit”, que significa saída britânica) por todo o País. Em São Paulo, o “Sampadeus” — que já, inclusive, existia — ganhou adeptos nas redes sociais; no Nordeste, o “Nordexit” angariou alguns milhares de fãs.

Agora, a febre separatista chega ao Cerrado.

Uma página no Facebook intitulada “Movimento República de Goiás” clama pela independência do Estado. Apesar de ter poucas curtidas, 175 até a publicação desta matéria, ela já existia antes da decisão do Reino Unido, mas ganhou mais interação nos últimos dias.

O grupo se identifica como um movimento “independentista Goiano”, liberal e libertário, e voluntarista. “Defendemos que Goiás seja um país sem controle de fronteiras, sem distinção de etnias e classes sociais e com total respeito às Leis Naturais”, explica o texto de apresentação.

Segundo informa o grupo, o movimento é a favor da secessão até o último nível e considera o desmembramento de Estados como algo natural. “Acreditamos que somente por meio da liberdade individual seremos livres”, completa.

Em um dos posts, a página Movimento República de Goiás divulga os outros movimentos separatistas pelo Brasil, que pedem a independência de Brasília: