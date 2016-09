Após AVC, estado de saúde de Shimon Peres é “grave mas estável”

Ex-presidente de Israel sofre um AVC e foi internado em estado grave. Família diz estar otimista quanto à recuperação

O ex-presidente de Israel Shimon Peres, 93, está internado em estado “grave mas estável” em um hospital próximo a Tel Aviv, após sofrer Acidente Vascular Cerebral (AVC). Seu genro e médico pessoal Rafi Valdan, disse nesta quarta-feira (14/9) que não existe “eminente risco de morte” e que a família está otimista quanto à recuperação.

Valdan disse que ainda é cedo para dizer se podem haver sequelas neurológicas permanentes após o acidente vascular cerebral, que atingiu o lado direito do cérebro de Peres na terça-feira (13), mas os indicadores de saúde do ex-líder, de 93 anos, estão bons. “Todos os parâmetros estão estáveis”, disse Valdan a repórteres, acrescentando que isso dava ao caso “certo otimismo”.

O ex-presidente e Nobel da Paz, Peres foi levado ao hospital no início da semana com os sintomas de dor de cabeça e fraqueza. Enquanto na unidade de saúde, sofreu um AVC e foi internado. Em janeiro deste ano, ele já havia passado por um procedimento cirúrgico no mesmo hospital, depois de ter sofrido um ataque cardíaco de pequenas proporções.

Peres ganhou o Prêmio Nobel da Paz junto com o falecido premiê de Israel Yitzhak Rabin e o falecido líder palestino Yasser Arafat por um acordo de paz interino em 1993. Foi primeiro-ministro de Israel por duas vezes e presidente do País entre o anos de 2007 e 2014.

Por meio das redes sociais, o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu escreveu “Shimon, nós te amamos e a toda a nação torce por sua recuperação. “