Após atraso, inscrições para o Fies são abertas

Inscrições começaram às 15h desta terça-feira (7) e poderão ser feitas até a sexta-feira (10); serão disponibilizadas 150 mil vagas para os estudantes

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foram abertas nesta terça-feira (7/2) pelo Ministério da Educação (MEC). O governo federal havia anunciado que as inscrições seriam abertas às 12h, porém os estudantes só conseguiram o acesso ao site do programa após três horas.

São 150 mil vagas ofertadas nesta edição do Fies. O programa oferece financiamento a estudantes em cursos de instituições privadas de ensino superior com taxa de 6,5% ao ano. Para participar é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e não ter zerado a redação.

Nesta segunda-feira (6), o MEC diminuiu o teto de financiamento do programa. A partir dos novos contratos, a pasta financiará até R$ 30 mil por semestre, ou seja, uma mensalidade máxima de R$ 5 mil. Antes, o valor era de R$ 42 mil.

Segundo o governo, o percentual de financiamento é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante. A renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa.

A oferta de vagas do Fies dá prioridade aos cursos de engenharias, formação de professores e áreas de saúde. Além das áreas prioritárias, o programa valoriza os cursos com melhores índices de qualidade em avaliações do MEC. (Com informações da Agência Brasil)