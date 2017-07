Após anúncio de reajuste, posto de gasolina faz promoção relâmpago em Goiânia

Registro de um leitor do Jornal Opção mostra o litro da gasolina sendo comercializado a R$ 3,09 e o de etanol a R$ 2,09

Um dia após a decisão do governo Michel Temer (PMDB) de reajustar o litro da gasolina em 41 centavos e o etanol em 1 centavo, um posto de combustíveis em Goiânia resolveu realizar uma promoção relâmpago com os preços mais em conta do que já estavam.

Registro de um leitor do Jornal Opção mostra o litro da gasolina sendo comercializado a R$ 3,09 e o de etanol a R$ 2,09. Segundo o autor do registro, o posto fica na Avenida Pará, esquina com Senador Jaime, em Campinas. A promoção deve durar até acabar o estoque.