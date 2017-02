Após Anápolis e Rio Verde, governo levará Passe Livre Estudantil a Jataí e Catalão

Secretário de Governo, Tayrone di Martino anunciou novidade durante evento no Palácio Pedro Ludovico

O secretário estadual de Governo, Tayrone di Martino (PSDB), anunciou que o governo de Goiás levará o Passe Livre Estudantil para mais duas cidades nos próximos meses. Em discurso durante lançamento do benefício para as cidades de Anápolis e Rio Verde, ele revelou que Jataí e Catalão, ambas na Região Sul, serão as próximas.

“Tão logo o projeto seja aprovado na Assembleia, já poderemos dar continuidade e implantar em mais municípios. Os recursos já estão garantidos pelo governador Marconi Perillo (PSDB)”, explicou.

O evento foi realizado no Palácio Pedro Ludovico Teixeira e contou com a participação dos deputados estaduais Lissauer Vieira (PSB) , Marlúcio Pereira (PSB), Lucas Calil (PSL), Henrique Arantes (PTB), Lêda Borges (PSDB), Diego Sorgatto (PSB), Simeyzon Silveira (PSC), Hélio de Sousa (PSDB) e Mané de Oliveira (PSDB), bem como o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), e os vereadores de Goiânia Lucas Kitão (PSL), Sabrina Garcêz (PMB), Gustavo Cruvinel (PV) e Tatiana Lemos (PC do B).

Ação

O governo de Goiás diz estar investindo em novas ações para o Passe Livre Estudantil como forma de colaborar para garantir a educação para todos e reduzir a evasão escolar. Nesta quinta-feira (9), foi assinado o projeto de lei a ser encaminhado para a Assembleia Legislativa propondo a expansão do programa para os dois novos municípios. Também serão entregues os primeiros cartões aos estudantes beneficiados este ano.

A expansão significa a inclusão de mais cerca de 7 mil beneficiários em Rio Verde e 15 mil, em Anápolis.