Após acidente, filho de Bonner e Fátima passa por teste que mede álcool no sangue

Polícia Civil do Rio aguarda resultado de exame. Testemunhas, entretanto, negam que Vinicius Bonemer, de 19 anos, estivesse sob efeito de álcool

Depois de se envolver em um grave acidente de carro, na terça-feira (3/1), na Região dos Lagos, Rio de Janeiro, Vinicius Bonemer, de 19 anos, filho dos apresentadores Fátima Bernardes e William Bonner, teve que passar por um teste de acoolemia, que verifica o nível de álcool no sangue. Conforme informações do portal UOL, a Polícia Civil fluminense ainda aguarda o resultado do exame.

Vinicius afirmou à polícia que não estava sob efeito de álcool. A versão foi confirmada pelos motoristas dos outros veículos que também se envolveram no acidente. À polícia, eles disseram que Vinicius não apresentava sinais de embriaguez.

Ainda de acordo o site, o jovem estava com a permissão de dirigir vencida, mas dentro do prazo de 30 dias para renovação sem multa. Giuliano Castro, amigo de Vinicius, estava no carro e seu estado de saúde é considerado grave.

O acidente ocorreu por volta das 8 horas da manhã. Vinícius passou o réveillon em Búzios com amigos e voltava para casa, quando colidiu em um caminhão.