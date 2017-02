Após acidente, estação de bicicletas públicas ficará indisponível por 15 dias

No sábado, motociclista invadiu canteiro e colidiu com a estação 7 do DeBike; Prefeitura removerá estrutura e colocará novas bicicletas no local

A Prefeitura de Goiânia anunciou, nesta segunda-feira (6/2), que a estação 7 das bicicletas públicas do DeBike, que fica no Lago das Rosas, no Setor Oeste, será removida para manutenção após ter sido danificada. Uma nova estrutura e bicicletas serão recolocadas no local dentro de um prazo de 15 dias.

Na madrugada do último sábado (4), um jovem de 25 anos que trafegava pela região perdeu o controle de sua motocicleta e colidiu com a estação. Segundo a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), Murilo Nunes Fernandes conduzia uma Triumph / Tiger XCX branca, no sentido Praça Tamandaré/Setor Bueno quando houve o acidente. Ele chegou a ser socorrido pelo Samu, mas não resistiu.

De acordo com um amigo do jovem, ele estava em uma boate antes do acidente, mas não tinha consumido bebidas alcoólicas no local. Entretanto, Murilo teria bebido vinho antes de sair de casa.