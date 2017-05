Aplicativo de táxi oferece corridas com até 40% de desconto em Goiânia

Promoção do “99” vale para corridas solicitadas pelo app até o dia 23 de maio

O aplicativo “99” lançou, nesta terça-feira (16/5), uma promoção para corridas de táxi em Goiânia que oferecerá descontos de até 40%.

Segundo a empresa, o benefício valerá para as categorias táxi (tarifa cheia) e táxi Modo Desconto (desconto variável de até 30%), que aparecem na tela inicial do app. O pagamento deve ser feito por meio de cartão de crédito ou via paypal.

Para participar o usuário deve apenas cadastrar o cupom “Desconto40”. Não há limites de corridas e a promoção vale até o dia 23 de maio.

“O desconto de 40% será totalmente custeado pela 99, ou seja, o motorista receberá o valor integral da corrida”, informa Ricardo Kauffman, gerente de Relações Públicas da empresa.

Simulação

De acordo com simulações feitas pela “99”, uma corrida de R$ 20, no modo táxi comum (tarifa cheia), sairia por R$ 12. Já no Modo Desconto (com 20% off): uma corrida de R$ 20 sairia por apenas R$ 9,60 — o desconto de 40% é aplicado sobre o valor da corrida após o desconto de 20% (R$ 16).

“Para se manter mais competitivo no mercado, o motorista cadastrado da 99 pode optar ou não em acionar um botão para aceitar corridas no Modo Desconto variável, oferecendo de 5% a 30% off, de acordo com a demanda”, explica a nota.