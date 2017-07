Aparecida de Goiânia promove festival gratuito de cultura digital

“Córtex: Experiências Digitais” visa aproximar a população do audiovisual, robótica, arte, tecnologia e games

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia, por meio da Secretaria de Educação e Cultura e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, realiza durante o mês de julho a 1ª edição do “Festival Córtex: Experiências Digitais”.

Nos dias 28 e 29 de julho, o CEU das Artes Orlando Alves Carneiro será palco de oficinas de robótica, animação comstop motion, visualização de dados e de fotografia. Serão abordados ainda temas que envolvem empreendedorismo, tecnologia, arte digital, inovação e conectividade.

O evento é gratuito e as inscrições para participar das atividades serão realizadas no local. O objetivo fomentar a cultura digital em seus diversos campos de aplicação — design, arte, tecnologia, audiovisual, games, mídias digitais, robótica, economia, trabalho — apresentando e discutindo soluções voltadas para o bem-estar social, para as ciências e para o futuro.

Durante o festival, é possível participar de sessões no planetário móvel da Universidade Federal de Goiás, conferir exposição de games e uma mostra de robótica. À noite serão realizados apresentações de rap, batalhas de mcs e shows sertanejos.

O projeto faz parte de uma série de iniciativas que serão promovidas pela prefeitura que buscam incentivar a inovação, criatividade, socialização e a integração do cidadão em prol da inclusão social, do empoderamento e exercício da cidadania.

Desde o início do festival, diversas ações estão sendo realizadas na cidade como Cinema na Praça, que acontece nas quintas-feiras, levando a cultura audiovisual para diversos bairros, e a exposição ‘Conheça sua Cidade’, com fotos em 360° que podem ser vistas com óculos de realidade virtual que está aberta ao público no Aparecida Shopping.

Mais informações no site do evento.