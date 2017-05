Aparecida de Goiânia? Projeto propõe mudar o nome da segunda maior cidade do Estado

Deputado estadual afirmou que nome atual não é consenso entre moradores e sugeriu mudança que, para ele, pode valorizar identidade do aparecidense

Tramita na Assembleia um projeto do deputado estadual Paulo Cézar Martins (PMDB) que propõe mudar o nome da segunda maior cidade do Estado, Aparecida de Goiânia, que pode vir a se chamar “Aparecida de Goiás”. Segundo ele, a demanda partiu da “maioria dos moradores locais”.

Na justificativa do projeto, Paulo Cézar afirma que o nome Aparecida de Goiânia “nunca foi consenso entre os moradores do município, na medida em que propicia uma identificação com o Município de Goiânia e impede que o aparecidense fortaleça e valorize a sua própria identidade”. “[…] Isso é fundamental para consolidar nos aparecidenses um sentimento de pertencimento”, acrescenta.

Apesar de propor a mudança do nome, no entanto, o deputado afirma que é necessário realizar um plebiscito para questionar a população se eles concordam ou não com a alteração. Para ele, ouvir os moradores da cidade é imprescindível.

A matéria está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça e já foi distribuída ao relator, que será o deputado Santana Gomes (PSL).