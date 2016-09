Aos gritos de golpista, ministro da Cultura é hostilizado em festival de cinema

Parte do público do Festival de Cinema de Petrópolis se manifestou contra Marcelo Calero que revidou provocações e teve que deixar evento

Durante o encerramento da sessão de debates do Festival de Cinema de Petrópolis ocorrido na noite da última sexta-feira (2/9), o ministro da Cultura, Marcelo Calero, teve seu discurso interrompido por manifestantes. Em imagens divulgadas na internet, é possível ouvir um grupo chamando o ministro de golpista e a reação de Calero: ele se levanta e, com dedo em riste, responde às provocações.

Não é possível escutar o que é dito pelo ministro porém em um vídeo aparece a legenda “golpista com orgulho”, o que foi negado. Em outras imagens, divulgadas pelo perfil Dilma Bolada no Facebook, é possível ver Calero durante o debate quando um grupo começa a proferir palavras de ordem como “golpistas, fascistas, não passarão”. O ministro tenta continuar o discurso e chega a pedir silêncio, mas os gritos não param e ele faz um gesto com as mãos, como se estivesse aludindo a um roubo. No segundo vídeo, ele já aparece de pé, discutindo com os manifestantes e deixa o teatro.

Em seu perfil, Marcelo Calero afirmou que “um cidadão, acompanhado de outros 5, iniciou um tumulto, com as ações e palavras agressivas e intimidatórias que fazem parte do repertório desse pessoal. A União Juventude Socialista – UJS reivindicou a organização e execução do ataque”.

Ele lamentou o constrangimento causada pelo ocorrido e pediu às produtoras do evento que não se abalassem. “Eles não se conformam com a democracia. Querem fazer valer a todo custo a sua verdade particular”, defendeu.

O ministro também negou que tenha sido expulso do evento ou dito “golpista com orgulho”. De acordo com a nota, tanto ele quanto os produtores reagiram ao protesto com “altivez”. “Nós continuaremos trabalhando pela pacificação e reconstrução do País, colocando a cultura como eixo estratégico de desenvolvimento do Brasil!”, afirmou.

Confira abaixo vídeos do momento: