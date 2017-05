Ao receber recursos, prefeito de Itapuranga elogia reforma fiscal de Marconi

Para Daves Soares, os ajustes do governo estadual é que permitiram que Goiás fizesse investimentos enquanto outros estados estão em crise

Durante solenidade no Palácio Pedro Ludovico Teixeira na manhã desta segunda-feira (15/5), o prefeito de Itapuranga, Daves Soares (PSD), elogiou a austeridade do governador Marconi Perillo (PSDB). Segundo ele, a ação de Marconi foi fundamental para permitir que o Governo de Goiás anunciasse investimentos no momento em que o Brasil ainda começa a esboçar a saída da crise econômica.

“O senhor é um exemplo para nós, gestores municipais, de competência, de austeridade. Fez toda a reforma fiscal que o governo exigia naquele momento, antevendo as dificuldades que o País ia atravessar. E é por isso que Goiás, no Brasil, é o único Estado que está investindo, ao invés de ficar choramingando por aí. E está investindo onde deve investir, nos municípios”, declarou ele.

Além de Daves, que recebeu, para investir em Itapuranga, R$ 200 mil, também foram contemplados no Programa Goiás na Frente os prefeitos de Guapó, Colemar Cardoso (PSDB), Goianira, Carlos Alberto (PSDB) e Acreúna, Edmar Neto (PSDB) também receberam as primeiras parcelas.

Colemar Cardoso, que recebeu a primeira parcela no valor de R$ 250 mil, afirmou que o recurso será utilizado na pavimentação urbana e calçamento. “Gostaria de agradecer ao governador Marconi e ao [vice-governador] José Eliton a maneira como foram distribuídos esses recursos, dando aos prefeitos a liberdade de escolher onde serão aplicados”, afirmou.

Para o prefeito Carlos Alberto, de Goianira, que recebeu a primeira parcela no valor de R$ 875 mil, o convênio “vai ajudar muito nesses dias difíceis pelos quais estão passando os municípios”, apontou. “Agradeço ao governador pela oportunidade de estarmos melhorando a qualidade de vida das pessoas em nosso município, pela força que tem dado à nossa comunidade”. O prefeito afirmou que R$ 550 mil serão investidos na compra de uma usina móvel para produção de asfalto e R$ 325 mil para aquisição de um caminhão.

Edmar Neto, prefeito de Acreúna, afirmou que investirá os R$ 200 mil recebidos em recapeamento das vias urbanas. “Quando vocês, Marconi e José Eliton, forem a Acreúna na próxima oportunidade, não vão reconhecer aquela cidade cheia de buracos, pois com esse recurso vamos melhorar muito a malha viária do nosso município”, projetou o tucano.