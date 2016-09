Ao propor nova maneira de administrar, Vanderlan polariza com estilo “tradicional” de Iris

Programa de TV do candidato do PSB está mais dinâmico, acelerado e com mais interações com o eleitorado

O empresário Vanderlan Cardoso (PSB) afinou seu discurso para começar a nova etapa da campanha: polarizar com Iris Rezende (PMDB). Depois de ultrapassar Delegado Waldir (PR) e assumir a segunda colocação nas pesquisas, Vanderlan reforçou em seus programas eleitorais o slogan “jeito novo de administrar Goiânia”. O programa de TV do candidato está mais dinâmico, acelerado e com mais interações de Vanderlan com o eleitorado.

“É preciso reagir, crescer e modernizar”, afirma Vanderlan em um dos vídeos. A imagem de gestor moderno é reforçada pela carreira de sucesso no mundo dos negócios e também pela gestão de alta aprovação que obteve à frente da prefeitura de Senador Canedo. “Os últimos prefeitos de Goiânia não conseguiram colocar nossa Capital em sintonia com a determinação e a força de trabalho do goianiense”, diz Vanderlan.

Iris Rezende aposta todas suas fichas no sucesso de suas administrações e vende sua imagem com o slogan “confiança e experiência”. Alguns feitos do peemedebista, porém, aconteceram no século passado, como é o caso do mutirão, que ele ainda insiste em apresentar nos dias de hoje como proposta de trabalho. Iris já afirmou que pretende aplicar o conceito de mutirão até mesmo na segurança pública.

Em seu último governo na prefeitura de Goiânia, Iris Rezende até obteve boa aprovação e deixou o cargo para Paulo Garcia (PT) num bom momento. No entanto, demandas importantes não foram resolvidas pelo cacique peemedebista. Iris Rezende, por exemplo, prometeu resolver o problema do transporte coletivo em seis meses, mas a crise da mobilidade urbana na Capital permaneceu e só se agravou de lá até aqui.