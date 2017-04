Ao passar por bloqueio, bêbado xinga policiais e acaba preso em Goiás

Portador de necessidades especiais fugiu, mas foi detido pela PRF na BR-060, próximo a Anápolis

Um homem de 49 anos, portador de necessidade especial, foi preso no último domingo (16/4) após agredir verbalmente agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-060, próximo a Anápolis.

Segundo informações da PRF, após passar pela área da Unidade Operacional local, o motorista, que conduzia um Ford Focus, abriu os vidros do carro e gritou: “Vão trabalhar, seus vagabundos”.

Os policiais deram ordem de parada, mas ele não atendeu e fugiu. Após cerca de 15 quilômetros, o acompanhamento tático conseguiu pará-lo e o autuar pela praticar de várias irregularidades de trânsito, como direção perigosa, ultrapassagens perigosas e conversões sem sinalização.

Ainda durante a ocorrência, a PRF realizou teste de etilômetro (bafômetro) no homem, que apresentou teor alcoólico de 0,59 mg/l — comprovando a embriaguez. Ele chegou a ameaçar os agentes, dizendo que era “fiscal” do Detran do Distrito Federal, mas acabou desmentido e levado para a delegacia.