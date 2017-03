Antes do prazo, Sky já corta sinal da Record, SBT e RedeTV! em Brasília

No lugar da programação das três emissoras, um comunicado da operadora tem aparecido para os clientes brasilienses

A Sky cortou nesta segunda-feira (27/3) os sinais da Record, SBT e RedeTV! no Distrito Federal. Por lá, a transmissão de TV aberta só é possível por sistema digital. As informações são do colunista Daniel Castro, do portal UOL.

O corte na capital federal ocorre dois dias antes do prazo estabelecido pelas emissoras para tirar retirar seus sinais da Sky, Net, Oi e Vivo. O entrave ocorre por conta da dificuldade em chegar a uma proposta que remunere de forma justa as empresas de televisão.

Ao invés da programação das emissoras, a Sky está exibindo no DF um comunicado em que informa sobre a situação. “Por determinação do governo federal foi cumprido o calendário de desligamento do sinal analógico em sua região”, diz a mensagem.

Desde a última sexta (24), as três emissoras exibem ao longo de sua programação comunicados em que anunciam a saída da TV paga na quarta-feira (29), quando o sinal analógico será desligado na Grande São Paulo.

Vale lembrar que os sinais da Record, SBT e RedeTV! que a Sky distribui em Brasília e no restante do Brasil é o mesmo gerado em São Paulo. Isto é, se não houver acordo entre as operadoras e as emissoras em torno do sinal digital de São Paulo, a Sky e as outras empresas ficarão sem os sinais das três redes abertas em todo o país.