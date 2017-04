Anselmo: “Novo presidente do PSDB Goiânia precisa aprender a respeitar base”

Vereador, que já ocupou o cargo disputado, afirma não ter preferência entre os nomes mais cotados, mas faz ponderações e relembra últimas eleições municipais

O ex-presidente da Câmara de Goiânia, o vereador Anselmo Pereira (PSDB) comentou em entrevista recente a corrida eleitoral pela presidência do diretório metropolitano da capital. O tucano, que já ocupou o cargo disputado, afirma não ter preferência entre os nomes mais cotados, mas faz ponderações.

Para Anselmo, o novo presidente do PSDB Goiânia precisa respeitar a base e a militância da legenda, fazendo disso a principal ação político-partidária do diretório.

“Não tenho preferência. Acho que são todos competentes, desde que façam com que a base do partido seja respeitada. Os militantes devem ser ouvidos. Chega de indicar candidato goela abaixo, deu no que deu”, disparou em referência ao pleito municipal anterior, quando acabou preterido dentro do partido pelo deputado federal Giuseppe Vecci na disputa ao Paço.

As eleições que vão definir o novo presidente do PSDB Metropolitano estão marcadas para o próximo dia 7 de maio. Até o momento, os nomes mais cotados são do ex-vereador Thiago Albernaz e do suplente de vereador Carlos Salim.