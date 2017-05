Anitta ironiza erros de hotel em Maringá e gera revolta

Com orelha e focinho de burro, a cantora criticou erros de texto em inglês no hotel em que ficou hospedada

A cantora Anitta causou polêmica com os moradores de Maringá, no Paraná, após um show na cidade no último sábado (8/5).

Em seu Instagram, Anitta publicou vídeos chamando atenção para os erros nos textos em inglês das placas de avisos da suíte do hotel onde estava hospedada.

Em uma das publicações, a cantora apareceu usando um filtro com orelhas e focinhos de burro com a marcação da cidade logo embaixo.

Em um texto que o hóspede pode deixar para a camareira ao sair do quarto, em vez da palavra “change” (troca) aparece “chance” — “Please, do not chance my bedsheets today” (“Por favor, não troque meus lençóis hoje”). Em outro, em vez de “your” (você), lê-se “yoy”.

Nas redes sociais, os moradores da cidade pediram mais “educação” e “humildade” em diversas mensagens de repúdio.