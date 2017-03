Anitta dá aula de feminismo após insinuação maldosa de internauta

Cantora não deixou barato comentário machista e misógino de um seguidor que levantou “suspeitas” sobre sua relação com Nego do Borel

A cantora Anitta não deixou barato um comentário machista e de extremo mau gosto de um seguidor de suas redes sociais, que insinuou que a relação entre a artista e o cantor Nego do Borel — com quem Anitta acaba de gravar um videoclipe — seria muito mais do que uma simples amizade.

Com palavras de baixo calão, o usuário supôs que os dois já tivessem tido algum envolvimento sexual. Anitta respondeu o seguidor sem papas na língua. No comentário, a cantora defende a amizade entre homens e mulheres, e ainda questiona o porquê do tratamento diferenciado entre os gêneros quando o assunto é sexo.

“Nem todo homem tem essa mentalidade medíocre de que a mulher que dança ou usa roupa que quer tem que ser desrespeitada ou ‘comida’ como você deve dizer. Por isso Nego é meu irmão que amo tanto”. Veja abaixo a resposta na íntegra: