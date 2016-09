Angelina Jolie anuncia divórcio de Brad Pitt

Advogado da atriz afirmou que pedido de dissolução foi feito na segunda-feira e que “decisão foi tomada pela saúde da família”

O advogado da atriz americana Angelina Jolie, Robert Offer, anunciou, nesta terça-feira (20/9), que ela protocolou seu pedido de divórcio do ator Brad Pitt na segunda-feira (19). Segundo ele, Angelina não irá se pronunciar sobre o caso e pediu privacidade para a família.

No anúncio, Offer comentou apenas que a decisão foi tomada “pela saúde da família”. O casamento dos dois é alvo de polêmicas desde que a revista Star publicou que Brad a teria traído com a atriz francesa Marion Cottilard, com quem atuou em “Five Seconds of Silence”. Angelina negou que tenha havido traição e disse que o problema era a relação do ator com os filhos.

Angelina e Brad se casaram em agosto de 2014, mas estavam juntos desde 2004. Eles têm seis filhos, dois biológicos e quatro adotados: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e Know e Vivienne. No pedido de divórcio, Angelina requer também a guarda deles.