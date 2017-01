Aneel aprova anuência para assinatura do contrato de venda da Celg

A partir de aprovação da Aneel, previsão é de que o contrato seja assinado no próximo dia 14 de fevereiro. Funcionários da Enel já trabalham junto à diretorias para a transição

Por unanimidade, os membros da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiram na manhã desta terça-feira (31/1) em reunião pública ordinária, pela concessão de anuência para a transferência do controle societário direto da Celg Dsitribuição S.A. (Celg-D) para a empresa Enel SpA (Enel), vencedora do leião realizado em novembro do ano passado.

A autorização da Aneel era a última etapa necessária para a assinatura do contrato para a transferência do controle da Celg para a Enel. Segundo o secretário da Fazendo do Estado de Goiás, Fernando Navarrete, a decisão da diretoria favorável já era esperada, uma vez que o relator do mérito, diretor José Jurhosa, já havia dado parecer pela aprovação, o que foi seguido pelo colegiado.

“Está é a última etapa necessária para que a assinatura do contrato de transferência seja realizada. A partir da decisão de hoje, devido aos trâmites burocráticos, estima-se que a assinatura seja feita no dia 14 de fevereiro”, disse ao Jornal Opção. A partir da assinatura, a Enel deve fazer o pagamento e passa a ter o controle da distribuidora de energia.

“A partir de hoje a Aneel tem dois dias úteis para publicar a decisão, e depois a Bovespa tem mais cinco dias úteis para finalizar o processo de venda e, a partir daí, cabe ao BNDES informar a data oficial de assinatura, que estimamos ser por volta do dia 14 de fevereiro”, explicou Navarrete.

Segundo a Eletrobras, atual detentora de 51% dos ativos da companhia goiana, a data é a mesma prevista pela comissão de licitação referente ao leilão, coordenada pelo BNDES.

Mesmo antes da assinatura do contrato, Navarrete adianta que cerca de 50 funcionários da empresa já atuam junto às diretorias da Celg no processo de transição de comando.

A Enel, empresa italiana que atua na área de energia em mais de 30 países do mundo, arrematou a Celg em leilão realizado em 30 de novembro do ano passado em um lance de R$2,187 bilhões.