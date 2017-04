Andrey comenta demora na escolha de um líder do prefeito na Câmara

Segundo o presidente da Casa, a escolha oficial de um vereador representante do Paço facilitaria contato entre Legislativo e Executivo

Em mais uma sessão na Câmara Municipal em que um segmento da sociedade ocupou a tribuna livre para reivindicar a prestação de algum serviço por parte da prefeitura, o presidente do Legislativo municipal, vereador Andrey Azeredo (PMDB), reconheceu que a interlocução entre Paço e Câmara seria facilitada caso Iris Rezende (PMDB) já tivesse feito a escolha do líder.

“Os trabalhos têm sido desenvolvidos da melhor maneira possível, independente da liderança, e a Câmara tem desempenhado o papel dela de respeito em relação ao Executivo, mas uma liderança poderia facilitar esse contato”, afirmou em entrevista na manhã desta terça-feira (18/4).

Nesta manhã, representantes da Associação Metropolitana de Apoio ao Diabético (Amad) foram ao plenário fazer um pedido de socorro aos vereadores para resolver a falta de medicamentos na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Há quatro meses o fornecimento de insumos de bomba de insulina e de insulina está irregular.

A cena não é incomum. Dia ou outro, algum segmento lota as galerias da Casa em busca de respostas para demandas principalmente na áreas de saúde, educação e infraestrutura, e os vereadores são cobrados sem terem um representante do Paço para dar um resposta imediata aos que procuram a Casa.

No começo do mês, o presidente Andrey Azeredo chegou a afirmar que o prefeito escolheria um vereador para assumir a liderança ainda em abril. À época, ele disse que foi ao prefeito apresentar a necessidade da escolha para melhorar a interlocução. “Acredito que pode ser feito ainda este mês, mas reitero que é uma questão pessoal do prefeito, que têm dito que observa o perfil de cada vereador para fazer sua escolha”, disse nesta terça.

Enquanto a escolha não é feita, a própria base está dispersa. Na semana passada, o líder do PMDB na Casa, Clécio Alves, chegou a afirmar em considera que a base hoje é de apenas seis vereadores.