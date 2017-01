Andrey Azeredo será eleito presidente da Câmara. Vinícius Cirqueira, vice

Chapa do nome mais forte do prefeito Iris Rezende (PMDB) conta com o apoio de 26 parlamentares

O vereador Andrey Azeredo, do PMDB, será eleito neste domingo (1º/1) presidente da Câmara de Goiânia. A vice ficará com o também novato Vinícius Cirqueira (PROS). A chapa apresentada na sessão conta com o apoio de 26 parlamentares.

As articulações em prol do candidato do prefeito eleito Iris Rezende (PMDB) teriam surtido efeito, e uma possível rebelião no grupo de vereadores novatos, chamado de G-19, acabou não acontecendo, sendo mantido o apoio ao peemedebista.

Andrey foi eleito vereador com 4.073 votos, ficando na terceira colocação. Participante ativo da campanha de Iris Rezende (PMDB), ele foi, desde a eleição, apontado como o principal nome do prefeito para a Presidência da Casa. Advogado, Andrey já foi secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade; Casa Civil; Comunicação; Compras e Licitações; Controlador Geral e Auditor Geral da Prefeitura de Goiânia.