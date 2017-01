Andrey Azeredo é eleito presidente da Câmara de Goiânia

Candidato do prefeito eleito Iris Rezende e bancado por grupo de vereadores novatos, o peemedebista contou com 27 votos favoráveis e apenas quatro contrários

O vereador Andrey Azeredo, do PMDB, foi eleito neste domingo (1º/1) presidente da Câmara de Goiânia. A vice fica com o também novato Vinícius Cirqueira (PROS). A chapa vencedora contou com o apoio de 27 parlamentares e foi a única registrada durante a sessão.

Rogério Cruz (PRB) assume a segunda vice-presidência, enquanto os vereadores Zander Fábio (PEN), Juarez Lopes (PRTB), Leia Clébia (PSC) e Jair Diamantino (PSDC) ficam consecutivamente na primeira, segunda, terceira e quarta secretarias.

Votaram a favor da eleição da chapa encabeçada por Andrey, além dos membros da chapa, os vereadores Alisson Lima (PRB), Anderson Sales (PSDC), Anselmo Pereira (PSDB), Carlim Café (PPS), Clécio Alves (PMDB), Delegado Eduardo Prado (PV), Paulo Daher (DEM), Emilson Pereira (PTN), Felizberto Tavares (PR), Romário Policarpo (PTC), Gustavo Cruvinel (PV), Izídio Alves (PR), Kleybe Morais (PSDC), Lucas Kitão (PSL), Oseias Varão (PSB), Sabrina Garcez (PMB), Sargento Novandir (PTN), Tatiana Lemos (PCdoB), Tiãozinho Porto (PROS) e Wellignton Peixoto (PMDB).

As articulações em prol do candidato do prefeito eleito Iris Rezende (PMDB) teriam surtido efeito, e uma possível rebelião no grupo de vereadores novatos, chamado de G-19, acabou não acontecendo, sendo mantido o apoio ao peemedebista.

Andrey foi eleito vereador com 4.073 votos, ficando na terceira colocação. Participante ativo da campanha de Iris Rezende (PMDB), ele foi, desde a eleição, apontado como o principal nome do prefeito para a presidência da Casa. Advogado, Andrey já ocupou diversas secretarias na Prefeitura de Goiânia.