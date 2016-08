André Canavarro lança livro no Belisquê Arte Chopp

Abrindo temporada 2016 do projeto Arte no Belisquê, lançamento terá noite de autógrafos e apresentação musical

Na próxima quarta-feira (31/8), o compositor e produtor fonográfico André Cannavaro lança seu livro Timbre do Silêncio em Goiânia. A noite de autógrafos, com apresentação musical de André Buenno e do autor, ocorre a partir das 17h no restaurante Belisquê Arte Chopp. O livro é publicado pela Ibis Libris, do Rio de Janeiro, sob licença da DK360 Editora e Sony ATV.

Timbre do Silêncio reúne 36 poesias e, de acordo com Ricardo Barradas, que assina o prefácio, é “o melhor do abstracionismo construtivo”. Para Barradas, Cannavaro apresenta um manual de sensibilidades que revela insatisfação diante a cultura moderna e sua banalização. “Tudo é fugaz e eterno por vinte segundos até a próxima postagem”, traduziu.

O lançamento do livro de Canavarro é parte da temporada 2016 do Arte no Belisquê. projeto que vai abrigar mostras e exposições além de realizar eventos especiais voltados para arte e cultura com o objetivo de unir as mais diversas manifestações artísticas.

O autor é goianiense, produtor fonográfico, músico, compositor e artista plástico é especializado em Direito do Entretenimento pelo Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito (CEPED), pela Faculdade de Direito da UERJ. É membro do SATED/GO, como diretor de produção e da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI). Além do livro, está envolvido no projeto Cannavaro & Buenno, em parceria com o também goiano André Buenno.

Serviço

Lançamento do livro: ” Timbre do Silêncio” de André Cannavaro

Quando: 31 de agosto de 2016

Onde: Belisquê Arte Chopp

Endereço: Rua 146, 365, Setor Marista – Goiânia/GO

Horário: a partir das 17 horas