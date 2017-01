Âncora de jornal da Globo não segura emoção e vai às lágrimas por morte de garotinha

Vídeo em que Renata Capucci aparece tentando controlar o choro viralizou nas redes sociais nesta semana. Confira o momento

A âncora do RJTV, da TV Globo, Renata Capucci, ganhou as redes sociais nesta terça-feira (24/1) após viralizar vídeo em que aparece tentando controlar as lágrimas após noticiar a morte de uma garotinha de 2 anos, atingida por uma bala perdida no Rio de Janeiro.

Durante a edição da última segunda (23), o telejornal local exibiu o depoimento da mãe da criança, contando os últimos momentos ao lado da filha. Ao retornar para o estúdio, a jornalista já estava visivelmente abalada e teve que parar por um tempo antes de seguir com o noticiário.

“Me desculpa, é muito difícil falar, hoje, depois de ouvir tudo isso”, desabafou a apresentadora ao vivo, para, momentos depois, voltar a interromper o jornal e pedir perdão aos telespectadores pela emoção. (Confira o vídeo abaixo)

Depois do telejornal, via Twitter, Capucci agradeceu ao apoio do público por entender a sua emoção. “23 anos de carreira, 21 de Globo, não nos preparam pra ouvir o depoimento cheio de dor de uma mãe que perdeu a filhinha querida”, escreveu.

A menina Sofia Lara foi alvejada no rosto durante troca de tiros entre polícia e um suspeito, no último domingo (22). A criança chegou a ser levada para o hospital, mas nao resistiu ao ferimento.

Renata Capucci emocionada com notícia trágica sobre a violência no Rio. Representa a todos nós. #RJTV pic.twitter.com/kcoXuYnHW9 — Lucas Rocha (@lucaslipe) January 23, 2017