Amistoso entre Vila Nova e Flamengo será no Serra Dourada

Agetop anunciou nesta quinta-feira (12) o local do amistoso, que estava previsto para ocorrer no Estádio Olímpico

A Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop) informou nesta quinta-feira (12/1) que o jogo amistoso entre o Vila Nova e o Flamengo do próximo dia 21 anunciado pelo time goiano na quarta-feira (11) acontecerá no Serra Dourada e não no Estádio Olímpico, como havia sido divulgado.

O jogo ainda não tem horário definido. O Vila Nova marcou uma coletiva de imprensa para a manhã desta sexta-feira (14), quando vai divulgar mais detalhes sobre a partida, como valor dos ingressos e ponto de venda.

Os dois times estão em fase de pré-temporada e esperam o início dos campeonatos estaduais.