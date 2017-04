Amab mobiliza prefeitos para Encontro dos Municípios

Presidente da associação, Hildo do Candango pretende levar grande comitiva da Região Metropolitana de Brasília

A Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (AMAB), por meio do presidente Hildo do Candango (PSDB), mobiliza prefeitos do Entorno de Brasília para participarem do IV Encontro dos Municípios, realizados pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Considerado o maior evento de sustentabilidade do Brasil, a edição deste ano contará com a participação de mais de 648 municípios de mais de 50 mil habitantes, que representam 68% da população e 80% do PIB brasileiro. Cerca de 100 instituições nacionais e internacionais são apoiadoras.

O encontro contará, também, com a participação de secretários municipais, com objetivo de encontrar novas soluções e debater experiências, nas várias salas temáticas, Ted-Alikes, arenas de diálogos, praças de boas práticas, caminho das cidades, ponto de encontro, atividades culturais e expo-cidades — uma feira com oportunidades e soluções inovadora para os municípios, que terá mais de 340 palestrantes.

O evento será realizado entre os dias 24 a 28 de abril, no Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, a cerimônia de abertura será na terça-feira (25), às 9 horas da manhã e contará com a presença do Presidente da República, Michel Temer (PMDB); os governadores de Goiás e Brasília, Marconi Perillo (PSDB) e Rodrigo Rollemberg (PSB); bem como de vários ministros.

É uma ótima oportunidade para os municípios trocarem informações e buscarem soluções inovadoras. As inscrições podem ser feitas pelo link.