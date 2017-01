Alvo da SOS Samu, ex-secretário Fernando Machado é nomeado para Regulação

Em decreto publicado no Diário Oficial do Município, Iris Rezende nomeia investigado por fraude em UTIs para superintendência que regula vagas da rede pública

Em decreto publicado na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (18/1), o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), nomeou o ex-secretário de Saúde Fernando Machado como superintendente de Regulação e Políticas da Saúde. A superintendência é a responsável por gerenciar leitos de hospital e regular as vagas da rede pública municipal.

No ano passado, Fernando Machado foi um dos alvos da “SOS Samu”, operação deflagrada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) que investigou o pagamento de propina para encaminhar pacientes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da rede particular.

A “SOS Samu” investigou funcionários, um diretor do Samu, médicos, donos de hospitais e UTIs e agentes do Corpo de Bombeiros durante um ano e oito meses e em junho foram expedidos 24 mandados de prisão. Eles foram acusados de direcionar pacientes atendidos pelo Atendimento de Urgência que possuíssem planos de saúde a determinadas Unidades de Terapia Intensiva, fraudando a respectiva regulação do acesso aos leitos de UTI do Samu.

Na época, Fernando Machado, que havia sido diretor do Samu em 2005 e diretor de Controle, Regulação e Ava­liação de 2009 a 2012, afirmou que “já tinha ouvido falar” do esquema, relembrando uma operação de 2009. Segundo ele, uma sindicância foi aberta para apurar as suspeitas de fraude envolvendo servidores do Samu. Ele negou, ainda, que tenha havido negligência da SMS na fiscalização desses procedimentos, mesmo que a secretaria já tivesse ouvido falar do esquema.