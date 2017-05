Aluna diz ter sido estuprada por professor e acusa UFG de omissão

Suspeito trabalha na unidade de Jataí e estava em Goiânia com a vítima para participar de congresso. Relato foi compartilhado por professora

A professora Cláudia Graz, que leciona na regional de Jataí da Universidade Federal de Goiás (UFG), disse em relato que uma estudante de veterinária afirmou ter sido estuprada por um professor do curso da mesma unidade, em um apartamento de Goiânia, onde os dois estavam hospedados para participar de um congresso em dezembro do ano passado.

De acordo com ela, a aluna enviou mais de dez e-mails para a Ouvidoria da universidade fazendo a denúncia e somente após um telefonema e outro e-mail, conseguiu denunciar o ocorrido. Passados mais de dois meses, soube que uma sindicância seria criada.

A jovem, porém, não conseguiu obter nenhuma resposta do que efetivamente estava sendo feito, nem mesmo conseguia ter acesso ao número do processo. A declaração foi feita durante uma mesa de debate que tinha por objetivo apresentar a Ouvidoria da universidade aos calouros.

Um movimento de protesto foi feito pelos alunos no campus da universidade.

De acordo com a direção da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás, a unidade tem ciência da caso e tomou todas as providências cabíveis.

“A instituição recebeu oficialmente a denúncia em abril de 2017, através de sua Ouvidoria. Desse momento em diante os trâmites legais têm sido realizados, inclusive a abertura de um processo Administrativo Disciplinar (PAD) e formação de comissão para atuar no caso, com o direito a ampla defesa a fim de apurar os fatos contidos na denúncia e aplicar as sanções cabíveis de acordo com a legislação do serviço público federal”, diz a nota.

Segundo a faculdade, todo o apoio necessário tem sido prestado à vítima.

Veja o relato na íntegra: