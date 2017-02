Aloysio Nunes pode aceitar ministério e desistir de disputar governo de SP

Estadão registra que senador tucano pode assumir posto deixado por José Serra

O líder do governo no Congresso, senador Aloysio Nunes (PSDB), pode assumir a vaga deixada pelo correligionário e também senador José Serra no Ministério das Relações Exteriores.

O Estadão registra, neste sábado (25/2), que o tucano — que foi vice na chapa de Aécio Neves à Presidência em 2014 — reconheceu a aliados a possibilidade de ser o novo chanceler brasileiro.

Caso receba o convite oficial do presidente Michel Temer (PMDB), Aloysio considera aceitar “pelo partido”. Se assim o fizer, ficam mais distantes os planos de tentar ser governador de São Paulo na disputa do ano que vem.

Apesar de ser do PSDB, ele não tem apoio do diretório estadual, que está fechado com o atual mandatário, Geraldo Alckmin: o plano A é apoiar o vice, Márcio França (PSB).