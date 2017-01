Aliados articulam apoio de Rosso a Jovair na disputa pela Câmara

Candidato do PSD suspendeu sua candidatura na última quarta-feira depois que seu partido resolveu deixá-lo de lado e apoiar Rodrigo Maia (DEM)

O PSD surpreendeu nesta semana ao deixar seu próprio candidato, Rogério Rosso (PSD-DF), de lado, e decidir apoiar o atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), na disputa pela reeleição. No entanto, segundo a Folha de São Paulo, a postura não seria unânime na legenda e Rosso conseguiria pelo menos 60 votos em seu nome.

Nesta quarta-feira (26/1), Rosso suspendeu sua candidatura e, desde então, seus aliados o estariam sondando para que ele apoie Jovair. A aposta na união dos dois vinha sendo feita, na verdade, desde que o deputado federal do PSD se lançou ao cargo. Na época, o Centrão, que reúne 12 partidos, ainda estava mobilizado na realização de prévias, que foram mantidas pelo menos por um tempo.

Muito amistosos, porém, Rosso e Jovair davam sinais de que, em um estágio avançado, poderiam unir forças, dependendo de quem estivesse melhor na disputa. Antes de Rosso anunciar a suspensão, aliados de Jovair teriam tentado convencê-lo do contrário. Em seguida, ao fazer o comunicado, o deputado do PSD disse que sua atitude não era definitiva e que ele aguardaria o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a candidatura de Maia.

Polêmica, a candidatura de Maia é questionada porque o regimento interno da Câmara proíbe que um deputado dispute a reeleição dentro da mesma legislatura. Ele tenta, no entanto, se viabilizar argumentando que seu mandato não entra na regra porque ele apenas substituiu o ex-deputado federal Eduardo Cunha (PMDB), que foi afastado do cargo e, posteriormente, cassado.