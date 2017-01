Alexandre Magalhães confirma que assumirá Turismo e promete valorizar Art Déco

Presidente do PSDC em Goiás toma posse nesta sexta-feira (13/1): “Passou da hora de Goiânia valorizar seu patrimônio histórico”

Presidente do PSDC em Goiás, o empresário Alexandre Magalhães confirmou ao Jornal Opção que assumirá a Secretaria Municipal de Turismo e Lazer (Setul) na tarde desta sexta-feira (13/1).

Segundo ele, o maior desafio é promover o todos os tipos de turismo na capital, como o de consumo, negócio e, também, cultural. Neste sentido, assegurou que irá valorizar e resgatar a Art Déco: “Temos o segundo maior acervo do mundo e não podemos deixar que isso seja destruído”.

O futuro titular da Setul garantiu que enfrentará interesses de grupos para cuidar do patrimônio histórico, em especial da região central. “Sou empresário, não sou político, não tenho medo de ‘me queimar’. Meu trabalho será gerar emprego e renda com o turismo para a população”, destacou.

Um dos projetos que Magalhães defenderá é justamente discutir, não só com o prefeito Iris Rezende (PMDB), mas com toda a população maneiras de revitalizar o Centro: “Conheço mais de 30 países e em todos os lugares há a valorização do centro histórico, calçadões, enfim, meu compromisso é com Goiânia”.