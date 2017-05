Alexandre Baldy (PTN) se declara a favor da Reforma da Previdência

Novo levantamento do Estadão mostra que dois goianos mudaram entendimento sobre proposta após aprovação do relatório

O deputado federal Alexandre Baldy (PTN-GO) definiu posicionamento e deve votar pela aprovação da proposta de emenda à Constituição (PEC 287/16) da reforma da Previdência. A informação foi publicada pelo jornal Estado de S. Paulo, que faz um acompanhamento do placar dos votos na Câmara dos Deputados.

No primeiro levantamento, do dia 18 de abril, Baldy se dizia indeciso. Em uma segunda publicação, do dia 4 de maio, o deputado não quis responder e neste último, publicado nesta quinta-feira (11/5), afirmou que votará a favor da proposta.

Outro parlamentar goiano que também mudou o voto foi João Campos (PRB), que agora diz que votará contra a reforma. Segundo o mesmo placar, o deputado do PRB era contra a PEC em um primeiro momento, depois mudou para voto favorável e agora voltou ao posicionamento contrário.

No cenário nacional, o governo continua longe do necessário para aprovar a PEC da Reforma da Previdência: são 225 deputados contrários e apenas 83 a favor. Há, no entanto, 202 parlamentares que, ou não se decidiram ainda, ou se recusaram a responder. Mesmo que todos eles se posicionassem pelo “sim”, não haveria votos suficientes, já que Temer precisa de um minimo de 308 votos para que a matéria passe.

Confira a posição dos deputados federais por Goiás:

Giuseppe Vecci (PSDB) A favor Magda Mofatto (PR) A favor Pedro Chaves (PMDB) A favor Roberto Balestra (PP) A favor Thiago Peixoto (PSD) A favor Alexandre Baldy (Podemos) A favor Lucas Vergilio (SD) Não quis responder Marcos Abrão (PPS) Não quis responder Jovair Arantes (PTB) Indeciso Célio Silveira (PSDB) Indeciso Daniel Vilela (PMDB) Contra Delegado Waldir (PR) Contra Fábio Sousa (PSDB) Contra Flávia Morais (PDT) Contra Heuler Cruvinel (PSD) Contra Rubens Otoni (PT) Contra João Campos (PRB) Contra

Aprovação do relatório

A Comissão Especial da Reforma da Previdência concluiu na noite do dia 9 de maio a votação dos destaques ao relatório do deputado Arthur Maia (PPS-BA). Agora, o texto está liberado para ser levado ao plenário da Câmara. A expectativa é que a votação ocorra nos dias 24 e 31 de maio, em dois turnos.

Com exceção de um destaque, a orientação do governo foi para que a base aliada rejeitasse todos os adendos, sob a justificativa de finalizar a votação o texto sem grandes modificações. A única alteração aprovada por todos os partidos com representação na comissão é a que devolve à Justiça estadual a competência para julgar casos relacionados a acidentes de trabalho e aposentadoria por invalidez.

Todos os destaques do PT foram rejeitados. O partido queria eliminar as mudanças no acesso aos benefícios assistenciais, entre eles o Benefício de Prestação Continuada (BCP).

Os deputados também rejeitaram um destaque apresentado pela bancada do PSB, que queria garantir que servidores que começaram a contribuir até 2003 tivessem a aposentadoria com 100% do valor do salário no último cargo que ocuparam, além de terem reajuste equivalente ao dos servidores ativos.

O relatório de Maia diz que a integralidade do salário só será garantida se o servidor atingir 65 anos (homem) e 62 anos (mulher) e o tempo mínimo de 25 anos de contribuição.

Também foi rejeitado um destaque semelhante, apresentado pela bancada do PDT, mas que tratava apenas dos servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Com o acréscimo, o partido queria que esses servidores tivessem a aposentadoria com 100% do valor do salário no último cargo que ocuparam.