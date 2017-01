Alckmin deve participar de próxima reunião do Fórum Brasil Central, em Goiânia

Marconi Perillo convidou o governador de São Paulo para participar de encontro previsto para o próximo dia 2 de fevereiro

A próxima reunião do Fórum de Governadores do Brasil Central, prevista para dia 2 de fevereiro em Goiânia, pode contar com a presença do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). O convite foi feito pelo presidente do consórcio e governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) em visita ao Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, na manhã desta segunda-feira (16/1). Segundo Marconi, participação de Alckmin está praticamente garantida.

Outro tema discutido entre os dois governadores tucanos foi política nacional. O presidente Michel Temer (PMDB) convocou para a próxima quarta-feira (18/1), uma reunião em Brasília com todos os chefes de Estado. O encontro deve ter com pauta principal a Segurança Pública.

Na área administrativa, reafirmaram a parceria dos estados com a hidrovia Paranaíba-Paraná-Tietê, que voltou a operar em março do ano passado.

A hidrovia, que sai do Porto de São Simão, em Goiás, tem hoje quase 1.800 quilômetros navegáveis e movimenta R$ 10 bilhões por ano em produtos de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Nela são transportadas seis milhões de toneladas/ano. Marconi e Alckmin discutem a possibilidade de aumento do trajeto operacional, que pode chegar a mais de 3 mil quilômetros.