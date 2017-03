Alckmin defende Marconi para presidência do PSDB nacional

Conforme matéria do “Estadão” desta terça-feira, aliados do governador paulista apontam Marconi como “excelente nome” para presidir legenda

Matéria do “Estado de S. Paulo” dá destaque ao nome do governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), no cenário político que antecede a disputa eleitoral de 2018.

A reportagem assinada pelo jornalista Pedro Venceslau relata o avanço nas “arenas do xadrez eleitoral” do governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), que, conforme a publicação, de olho em 2018 e para compensar a falta de apoio da maioria da executiva nacional tucana, tem se aproximado dos seis governadores tucanos, especialmente o de Goiás.

Na reportagem, é destacado que aliados do gestor paulista apontam Marconi como “excelente nome” para presidir o PSDB a partir de maio de 2018, quando termina o mandato do senador Aécio Neves na presidência da sigla.