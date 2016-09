Alagamento nas principais avenidas de Palmas ainda é problema não resolvido

Primeira chuva forte de 2016 deixou claro que a gestão de Carlos Amastha (PSB) não conseguiu evoluir muito em relação aos alagamentos

Dock Júnior

Bastou iniciar o período chuvoso para que as ruas da última capital planejada do país ficassem alagadas e algumas delas até intransitáveis. A cidade ainda enfrenta transtornos e problemas constantes em locais que ainda não receberam a pavimentação asfáltica, contudo, o problema se intensifica onde existe o asfalto, já que o escoamento da água não acontece.

O prefeito Carlos Amastha (PSB) prometeu – na ultima campanha – solucionar o problema, entretanto a primeira forte chuva de 2016, ocorrida na última quarta-feira (14/9), borrou a maquiagem. Foi possível conferir a propaganda ludibriosa. Ficou claro que a gestão do prefeito em relação aos alagamentos não evoluiu muito.

“Muito papo e pouca atitude. Esse prefeito vive na terra do faz de conta” foi assim que o autônomo Kays Pereira Gomes, classificou o governo do atual prefeito. O slogan do Prefeito Carlos Amastha, “Palmas Bem Cuidada”, ruiu, caiu por terra, ou melhor, caiu pelas águas.