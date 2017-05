Águas Lindas de Goiás recebe 53ª edição do Governo Junto de Você

Evento será realizado entre os dias 11 e 14 de maio e oferecerá mais de 200 serviços gratuitos à população

O Governo Junto de Você (GJV) realiza sua próxima edição em Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal, entre os dias 11 e 14 de maio.

De quinta-feira até domingo, o programa do governo de Goiás – desenvolvido pela Secretaria de Estado de Governo (Segov) – vai atender a população do município no Jardim Brasília, quadra 7 (na entrada, atrás do cartório). O atendimento será realizado das 8 às 18 horas e, no domingo, das 8 às 12 horas.

Como já é tradição em todas as edições do Governo Junto de Você, o programa oferece à população atendimentos gratuitos essenciais prestados pelo governo, além de dar agilidade ao andamento de processos, entrega de benefícios e obras em todas as regiões no estado, e também ouve críticas e sugestões do cidadão em uma estrutura montada especialmente para o evento.

Já foram realizadas 52 edições do programa em 30 cidades goianas. Entre abril de 2013 e janeiro de 2017, o programa já atendeu quase 3,4 milhões de goianos. “A cada edição do programa essa estatística aumenta substancialmente, pois em Águas Lindas serão oferecidos gratuitamente quase 200 diferentes serviços à população”, informa o secretário de Governo, Tayrone Di Martino (PSDB).

Na inauguração, o prefeito Hildo do Candango (PSDB) e secretários municipais devem marcar presença.

Bazar Solidário

Novidade na edição de Senador Canedo, o GJV levará também a Águas Lindas o Bazar Solidário. Idealizado pelo secretário, que criou o projeto ainda enquanto vereador por Goiânia, o bazar promove a arrecadação de peças de vestuário, calçados e acessórios, que serão distribuídos à população mediante a troca por materiais recicláveis.

“É mais uma maneira de assistir à população carente local, promovendo, além de cidadania, a sustentabilidade e a cultura da reutilização. Tudo dentro do padrão de excelência no atendimento próprio do Governo Junto de Você”, completa.