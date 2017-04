“Agropecuária é um dos melhores exemplos do Brasil que dá certo”, afirma Balestra

Dados divulgados pelo IBGE mostram aumento da produção brasileira de grãos em mais de seis mi de toneladas para este ano; parlamentar cita Goiás como referência ao país

Em discurso proferido nesta semana, no Plenário da Câmara Federal, o deputado Roberto Balestra (PP) chamou a atenção dos parlamentares para a importância da agropecuária brasileira na retomada do crescimento do país. Com base nos indicativos publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que apontam aumento da expectativa da safra de grãos para 230,3 milhões de toneladas neste ano – valor que supera em 6,1 milhões de toneladas a previsão anterior -, o parlamentar destacou que o país já está dando indícios de recuperação econômica.

“São números como esses que nos fazem acreditar na grandeza do nosso país e na nossa capacidade de ser, de fato, o celeiro do mundo nos próximos anos, como é esperado de nós”, destacou o pepista, na ocasião. O parlamentar lembrou ainda que governos anteriores colocaram o país na crise, mas que o cenário tem mudado nos últimos meses.

“Escolhemos o caminho da responsabilidade e do trabalho, e a agropecuária é um dos melhores exemplos do Brasil que dá certo. É essa inspiração que desejamos ter daqui para frente”, argumentou.

De acordo com o deputado, a produção das 230,3 toneladas de grãos deve representar um recorde para o setor brasileiro, “que vai colaborar decisivamente com a retomada econômica do país”, pontuou.

“Esses números me deixam especialmente feliz, sobretudo porque o estado que represento nesta Casa, o meu querido estado de Goiás, está se consolidando como o quarto maior produtor de grãos do país, atrás apenas do Mato Grosso, do Paraná e do Rio Grande do Sul”, concluiu Balestra.

Goiás é o maior produtor de sorgo do Brasil, e a estimativa, indicada pelo instituto, é que a produção goiana represente sozinha quase metade da produção nacional. A produção estadual do grão deve alcançar 857.645 toneladas.