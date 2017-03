“Agora é a hora dos prefeitos”, diz Marconi

Em evento de entrega de material esportivo para as prefeituras, governador disse que foco é apoiar prefeitos com cerca de R$ 500 milhões em 2017 e 2018

“Minha orientação para 2017 e 2018 é apoiar os prefeitos. Agora é a hora dos prefeitos”, afirmou na manhã desta sexta-feira (10/3) o governador Marconi Perillo (PSDB), ao fazer a entrega de kits esportivos para prefeituras goianas. Ele disse que, após dois anos de crise econômica e de esforço hercúleo do governo estadual para reequilíbrio do erário, o momento é de ajudar os prefeitos a fazerem boas administrações, e consequentemente, auxiliar as populações de cada município goiano. O governo estadual vai investir cerca de R$ 500 milhões em convênios com as prefeituras neste ano e no próximo.

Marconi ressaltou que nesta semana já enviou e-mails para muitos prefeitos informando sobre ofícios e valores que está definindo para atendimento das demandas. “Já separei todas as demandas por área, e vou chamar os secretários nos próximos dias para deliberarmos sobre os investimentos. Quem ainda não recebeu nosso e-mail, vai receber nos dias seguintes”, garantiu.

Informou que pretende, a partir de abril, iniciar uma caravana de visitas aos municípios junto com o vice-governador José Eliton para assinar os convênios e já liberar o pagamento da primeira parcela. Marconi reafirmou o anúncio que o governo estadual fará, em breve, provavelmente no final deste mês, um vultoso pacote de investimentos para 2017 e 2018, com recursos do Tesouro estadual e de investimentos provenientes da privatização da Celg. “Esses recursos vão aquecer a nossa economia”, frisou.

Na manhã desta segunda, 140 prefeituras receberam kits esportivos. As outras 106 já haviam recebido anteriormente. O governo estadual distribuiu, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura (Seduce), duas mil bolas, 200 redes, e 5.600 uniformes completos. Superintendente Executivo de Esportes, Júnior Vieira destacou que somente em 2016 o Governo de Goiás investiu R$ 13 milhões no setor do esporte, além da construção do Centro de Excelência do Esporte.

José Eliton afirmou que o governo estadual dá um passo importante na formação dos atletas, ao entregar os kits esportivos. Presente no evento, o senador Wilder Morais elogiou a ação do governo, e ressaltou que, em conjunto com o governo estadual, ele e deputados federais estão trabalhando para viabilizar a construção de campos esportivos em 100 municípios goianos.