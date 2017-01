Agetop rompe contrato com empresa que administra estacionamento do Serra

Recisão foi assinada na manhã desta quarta-feira (25/1) e um novo processo licitatório será aberto. Enquanto isso, a cobrança será suspensa

A Agência Goiana de Transporte e Obras do Estado de Goiás (Agetop) rescindiu o contrato com a empresa responsável pela administração do estacionamento do Estádio Serra Dourada, após polêmica quanto ao aumento do preço cobrado no jogo do último sábado (21/1), entre Vila Nova e Flamengo. O presidente da agência, Jayme Rincón, assinou na manhã desta quarta-feira (25/1) o processo para rescisão do contrato.

Além do aumento, que segundo a Agetop não foi não foi autorizado pela agência e nem ao menos comunicado, a empresa também está inadimplente com o estado e, por isso, a decisão de rompimento contratual. “Não quero estabelecer nenhum tipo de polêmica, mas não podemos permitir que haja descumprimento de qualquer cláusula sob qualquer tipo de alegação”, disse Rincón.

De acordo com o presidente, um novo processo licitatório será aberto para a escolha de uma nova empresa que fará a gestão do estacionamento do estádio. “Vamos iniciar um novo processo de licitação porque acho que, apesar da rescisão, a experiência de cobrança pelo estacionamento tem sido positiva. Acabamos com o tumulto, o usuário deixou de pagar para o flanelinha e passou a pagar para uma empresa que dá toda a cobertura em caso de algum problema com seu veículo. Então a contratação de uma nova empresa para prestar este serviço será providenciada o quanto antes”.

Jayme Rincón explicou que o processo até o encerramento efetivo do contrato deve demorar um mês e, a partir daí até a escolha de uma nova empresa, o estacionamento não será cobrado.