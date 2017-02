Agetop divulga trechos de rodovias goianas com restrição de veículos no Carnaval

Portaria vale para sábado (25/2), terça (28/2) e quarta-feira (1º/3). Confira lista

A Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop) divulgou, nesta quinta-feira (23/2), a lista de rodovias no estado que terão restrição de circulação de veículos pesados durante o feriado do Carnaval.

Ao todo, são 19 trechos que dão acesso às cidades turísticas, com o objetivo de garantir maior segurança e conforto aos usuários, pois há aumento do fluxo de veículos de passeio e ônibus

Segundo a portaria, a restrição acontecerá no sábado (25/2), terça-feira (28/2) e quarta-feira (1º/3), no período das 7 às 20 horas, com exceção para veículos de transportes de cargas perecíveis como leite e seus derivados, frutas, verduras e produtos frigoríficos.

Com a decisão, fica proibida a circulação dos seguintes veículos: Bitrem 7 eixos, Romeu e Julieta, Rodo-Trem, Tri-Trem, Treminhão, Bi-Trem 9 eixos, Cegonheira, Linha de Eixos, ou qualquer combinação de veículos de transporte de cargas superior a três eixos ou que exigem escolta.

O descumprimento da restrição, segundo a Agetop, gera penalidades previstas no artigo 187-1, da Lei Federal n° 8.503 de 1997. A medida é válida para veículos de carga pesada que transitarem em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida.

Confira os trechos: