Secretário diz que grande desafio da gestão Iris é finalizar Macambira Anicuns

Apenas três das onze etapas estão licitadas e devem ser entregues até o final de 2017

Com a nova função coordenador geral do Programa Macambira Anicuns, o secretário de Planejamento e Habitação de Goiânia (Seplanh), Agenor Mariano (PMDB), realizou na manhã desta sexta-feira (27/1) uma visita técnica às obras do projeto que já estão em andamento, na região Sudoeste de Goiânia.

O Parque Linear foi dividido em 11 setores (trechos) estratégicos de construção. Destes, três estão licitados e com 83% das obras concluídas. Segundo o o titular da Seplanh, o grande desafio do novo mandato do prefeito Iris Rezende (PMDB) é conseguir recursos e viabilização dos demais trechos planejados. “Temos que planejar como vão ser executadas as próximas fases para concluir o parque. A implementação desse projeto é um grande desafio deste governo, temos que viabilizar financiamentos para que leve a conclusão ate a 11ª etapa. Vamos utilizar o que foi feito até agora, o conhecimento, os erros e acertos, para que tenhamos um nível de excelência e eficiência ainda maior na continuidade do projeto”.

No total o programa prevê a construção de um um parque linear com 24 km de extensão e área total estimada de 360 hectares, envolvendo 132 bairros da capital, desde a nascente do Córrego Macambira, no Setor Faiçalville, até o Ribeirão Anicuns nos Setores Urias Magalhães e Criméia Oeste.

A parte das obras já em andamento tiveram subsídio do Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID). Nesta primeira fase já foram entregues quatro blocos do Parque Linear, bem como o Parque Ambiental Macambira (PAM) e o Parque Municipal Odilon Soares. A expectativa da coordenação técnica do programa é que o setor 3, que engloba o Núcleo Socioambiental (NSA), seja entregue à população nos próximos 60 dias e toda a primeira etapa, até o fim do ano.

Agenor Mariano lembrou que o projeto Macambira Anicuns vem sendo discutido há muitos anos, por diversas gestões. “Começou na gestão do prefeito Pedro Wilson (PT), em termos de discussão e debates. A assinatura do contrato para que a obra pudesse ser executada aconteceu já na gestão de Iris Rezende e tudo o que está sendo executado até o momento se deu na gestão de Paulo Garcia (PT) e agora volta para a responsabilidade da gestão Iris.”

O conjunto de ações planejadas focam essencialmente na questão ambiental e sustentabilidade. Ao longo dos trechos estratégicos serão distribuídos Núcleos Socioambientais, Parques de Vizinhança, Núcleos de Estar, mais de 40 km de pistas de caminhada, mais de 40 km de ciclovias, 22,39 km de vias perimétricas (complemento de vias para delimitar os parques), travessias de pedestres, quiosques de vendas e acessos principais, além de academias ao ar livre, playgrounds, entre outros equipamentos.