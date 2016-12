Agências bancárias só abrem ao público até quinta-feira (29)

Começa na sexta-feira (30) o recesso de ano novo; atendimento é retomado normalmente na segunda-feira (2/1)

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) lembra que, neste fim de ano, as agências bancárias de todo o país estarão abertas para atendimento ao público até a próxima quinta-feira (29/12) e na sexta-feira (30) fecham para o recesso de Ano Novo. O atendimento será retomado na segunda-feira (2/1).

As contas e carnês com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagos na própria segunda-feira (2) — primeiro dia útil seguinte ao feriado — sem cobrança de multas por atraso. Quem precisar de serviços no dia 30, deve buscar caixas eletrônicos, internet banking, banco por telefone e correspondentes bancários como casas lotéricas e agências dos Correios.

Abono Salarial

Quem tem direito a sacar o abono salarial do PIS/Pasep ano-base 2014 tem até essa quinta-feira (29) para ir a uma agência bancária retirar o benefício. Já o trabalhador que tem o Cartão Cidadão com senha poderá sacar o abono em um terminal de autoatendimento da Caixa Econômica ou em casas lotéricas até a sexta-feira (30).

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, pouco mais de 900 mil pessoas que têm direito a receber o dinheiro ainda não efetuaram o saque. O direito ao benefício pode ser consultado no site do Ministério do Trabalho.

Outro prazo que termina na sexta-feira (30) é o de renovação do contrato do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que deve ser renovado a cada semestre. Quem tem que entregar os Documentos de Regularidade de Matrícula (DRMs) no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal deve fazê-lo na quinta (29). (Com Agência Brasil)