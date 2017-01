Aeronáutica diz que não há indícios de falha técnica no avião em que estava Teori

Análise preliminar do gravador de voz da aeronave mostra que piloto não relatou problemas mecânicos. Laudo final ainda não foi divulgado

A Aeronáutica divulgou nota nesta terça-feira (24/1) em que diz que a análise preliminar do avião que caiu em Paraty (RJ) e vitimou quatro pessoas, incluindo o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), não indicou falha técnica. A conclusão foi baseada no gravador de voz da aeronave, em que o piloto não relata qualquer questões mecânicas.

O piloto diz apenas que aguardaria a chuva diminuir para tentar pousar no aeródromo de Paraty. Além das falas do piloto, os técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) analisam também outros ruídos. A suspeita inicial é de o piloto tenha perdido o controle do avião e caído na água, mas ainda não há previsão de quando o laudo final será divulgado.

No último sábado (21), laudo do exame de necropsia feito no corpo de Teori constatou que ele morreu de politraumatismo, isto é, de vários traumas ocasionados pela queda da aeronave. Além disso, não houve afogamento, segundo informações do Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro.