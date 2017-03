Advogado é condenado por ataques a Jayme Rincón

Kowalsky Ribeiro foi condenado a prestar serviços comunitários por mais de dois meses por injúria e difamação ao presidente da Agetop

Uma decisão publicada nesta terça-feira (14/3) pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) condenou o advogado Kowalsky do Carmo Costa Ribeiro por injuriar e difamar, através de comentários feitos no Twitter, o presidente da Agência Goiana de Obras e Transportes (Agetop), Jayme Rincón. A ação é de 2013.

Segundo a decisão, o advogado — ligado ao PMDB — difamou Rincón motivado por “descontentamentos no campo da política”, o que demonstraria a futilidade da conduta. Ainda é destacado que Ribeiro tinha, no momento do insulto, consciência de que a atitude maculava a honra do presidente da Agetop e que o comportamento da vítima não influenciou em nada para o cometimento do crime.

Kowalsky Ribeiro foi condenado a prestar serviços comunitários. De acordo com a decisão, a pena foi aumentada porque o advogado fez os comentários em uma rede social, “onde as informações ali publicadas alcançam destinatários em proporção inimaginável”, somando dois meses e 20 dias de trabalhos à comunidade.