Adriana Accorsi: “Tenho convicção que vou pro segundo turno”

A candidata à Prefeitura de Goiânia, Adriana Accorsi (PT), afirmou, nesta quarta-feira (21/9), que acredita que vai sim disputar o segundo turno. “Eu tenho convicção que eu vou pro segundo turno, estou muito feliz, e animada, a receptividade, o carinho das pessoas é muito grande e eu vou fazer minha parte nesse sentido, estou trabalhando demais”, disse ela.

“Estou realmente com muita vontade de ter essa oportunidade de ser a primeira prefeita de Goiânia, o nosso projeto é o melhor, nossas propostas são as mais realistas e nós temos condição de cuidar bem dessa cidade”, defendeu.

Defendendo diálogo com a população, Adriana criticou a postura de seu adversário na disputa, Iris Rezende (PMDB), que não participou de nenhum debate desde que a campanha começou. Para ela, esta opção pode dar um indicativo de como será uma administração sua. “Eu acredito que essa conduta de não ir a debates é muito grave, porque se na campanha eu me recuso a dialogar com as pessoas diretamente, a estar ao lado de pessoas que pensam diferente de mim para contrapor as ideias e projetos, imagina depois de eleito?”

Outra questão abordada por ela foi a do vice de Iris Rezende, Major Araújo (PRP), que pode acabar assumindo a prefeitura caso o peemedebista resolva sair, como em oportunidades anteriores, para disputar o Estado. Para ela, o ponto principal é que, ao votar em Iris, o eleitor precisa avaliar com seriedade o perfil de Major.

“Eu acredito que as pessoas têm que pensar muito bem, em especial no que diz respeito ao candidato Iris Rezende, uma vez que ele tem o hábito de deixar a administração para se candidatar a outros cargos”, disse ela. “A possibilidade que o Major Araújo seja realmente o prefeito de Goiânia é muito grande, então as pessoas têm que estar atentas e verificar se essa é a alternativa que eles desejam, porque são muitos anos da nossa cidade, o futuro das nossas famílias que está em jogo”.