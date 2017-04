Adriana Accorsi será eleita presidente do diretório metropolitano do PT em Goiânia

Deputada é praticamente consenso para substituir Luis Cesar Bueno no comando do partido na capital. Eleição será no domingo (9/4)

No próximo domingo (9/4), o diretório metropolitano do Partido dos Trabalhadores de Goiânia elege sua nova executiva. A deputada estadual Delegada Adriana Accorsi é a franca favorita para o cargo, ocupado atualmente pelo também deputado Luis Cesar Bueno.

Os mais de 3,6 mil goianienses filiados à sigla vão às urnas instaladas nas dez zonais para eleger os novos dirigentes do diretório e das próprias zonais. Na ocasião, serão definidos os delegados que participarão da convenção estadual, marcada para os dias 5, 6 e 7 de maio.

Como adiantado pelo Jornal Opção, Adriana Accorsi é apontada como nome do consenso e, inclusive, conquistou apoio dos setores mais à esquerda do partido. Competente e íntegra, a delegada é vista como um dos grandes nomes petistas para o futuro. Disputou a prefeitura de Goiânia em 2016, ficando em quinto lugar — vítima do desgaste do PT em âmbito nacional e em especial da baixíssima popularidade do ex-prefeito Paulo Garcia.