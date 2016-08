Adriana Accorsi critica ausência de Iris em debate: “Desrespeito e arrogância”

Candidata petista diz que momento é de se aproximar da população, falar com transparência e debater Goiânia

A candidata Adriana Accorsi (PT) criticou, em entrevista ao Jornal Opção, a ausência do líder nas pesquisas de intenção de voto à prefeitura da capital, Iris Rezende (PMDB), no debate promovido pela TV Goiânia (Band) na noite da última terça-feira (30/8).

Para ela, o momento, da disputa eleitoral, é de se aproximar da população, falar com transparência, debater os desafios da cidade e não promover “a velha política”. “Candidato não conversa com as pessoas nem quando precisa de voto, imagina se vira prefeito? Acha que vai querer ser questionado? Ouvir quem pensa diferente?”, questionou.

Adriana classificou a ausência de Iris como um “desrespeito muito grande” e uma “arrogância” típica de quem não se importa com renovação.

Iris Rezende (PMDB) foi o único candidato que não participou do debate entre os prefeitáveis da capital na última terça (30). Foi, inclusive, o terceiro debate que o decano peemedebista deixou de comparecer.

Questionada sobre o pouco embate direto entre os candidatos e até sobre a falta de críticas às gestões do ex-prefeito, Adriana Accorsi disse que faltaram oportunidades, mas que não tem receio em apontar erros.

Foco errado

Há de se destacar que alguns postulantes se preocuparam mais em atacar a atual gestão municipal, de Paulo Garcia (PT) — que se encerra daqui a quatro meses. “Não entendo isso, o prefeito não é candidato. Alguns fazem críticas revoltadas e sem qualquer fundamento, despreparados e disseminando mentiras à população”, argumentou.

Segundo a petista, a cidade não está um caos como alguns tentam pintar. “Quer dizer que tudo vai mal? Que as obras da atual gestão serão paralisadas, como o BRT Norte e Sul, o Macambira Anincuns? A construção dos modernos CMEIs [Centros Municipais de Educação Infantil]? Tem gente falando em creche, isso não existe mais”, arrematou.