Adriana Accorsi acredita que crescerá nas pesquisas: “Iris já estabilizou”

Ainda na quarta colocação na disputa à Prefeitura de Goiânia, petista acredita em reviravolta no cenário eleitoral e diz que trabalhará em busca da vice-liderança

Candidata à Prefeitura de Goiânia, a deputada Adriana Accorsi (PT) tem comemorado o avanço de seu nome em recentes pesquisas de opinião, mesmo que de forma discreta. Em entrevista ao Jornal Opção, nesta terça-feira (6/9), a petista avaliou que tem percebido uma estabilização do candidato peemedebista, o ex-prefeito Iris Rezende, enquanto seu nome e o de Vanderlan Cardoso (PSB) avançam.

“O que a gente percebe é uma estabilização de Iris e um crescimento meu e de Vanderlan Cardoso. Estou em busca do segundo turno e vou para a briga com o candidato do PSB”, enfatiza.

Apesar da curta duração do período eleitoral, a candidata acredita que, até o final do mês, o cenário se mantém instável e acredita em mudanças repentinas. “A campanha está rápida, mas tudo que acontecia em três meses vai acontecer nessas próximas semanas. É tudo imprevisível”, explica.

Assim como quase todos os prefeitáveis, Adriana também defende uma campanha propositiva e evita ataques. “Mas não furto de dar minha opinião sobre os projetos e ideias dos outros candiatos. O Iris, por exemplo, adota velhas práticas da política e que acredito que devam ser renovadas”, afirma.

Pesquisa

Conforme apontou última pesquisa do Serpes, a petista Adriana Accorsi saltou de 6,8% para 7,7%. Ainda na quarta colocação, ela precisa superar não só Vanderlan, mas também Delegado Waldir (PR), que, no terceiro lugar, possui cerca de 16% da preferência do eleitorado, de acordo com o recente levantamento do instituto.

A pesquisa, encomendada e divulgada por J. Câmara & Irmãos S.A./“O Popular” no último domingo (4), é de responsabilidade do Serpes Pesquisas de Opinião e Mercado Ltda. O instituto ouviu 601 eleitores, entre 30 de agosto e 2 de setembro de 2016, e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo número GO-03786/2016. A margem de erro é de 4 pontos porcentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%.