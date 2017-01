Adolescente de 15 anos é presa sob suspeita de assassinar criança de 7

Caso ocorreu na Inglaterra. Agora, policiais tentam encontrar testemunhas para esclarecer motivação do crime

A polícia da cidade de North Yorkshire, na Inglaterra, prendeu nesta quarta-feira (11/1) uma adolescente de 15 anos que foi acusada de matar Katie Rough, uma criança de 7 anos. A menina foi encontrada ainda com vida, mas bastante machucada, em um campo, na segunda-feira. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Segundo a BBC, os policiais chegaram até ela depois que um vizinho a viu no campo com a mãe gritando por ajuda na rua e chamou a ambulância. A mãe da garota ficou desesperada quando a viu com os policiais e a família, segundo a polícia, está devastada.

A suspeita será ouvida ainda nesta quarta-feira e também foi acusada de posse de arma ofensiva. Ainda não há informações sobre a motivação do crime e a polícia pediu que quem tiver informações sobre o crime, principalmente caso tenha visto as duas próximas à área, a procure para esclarecê-lo.